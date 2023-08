Täter nach Überfall auf 82-Jährige in Tirol auf der Flucht

Eine 82-Jährige ist Dienstagvormittag in einem Einfamilienhaus in Gnadenwald im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land von zwei bis drei, möglicherweise bewaffneten, maskierten Tätern überfallen worden. Diese raubten dabei unter anderem Bargeld sowie ein Mobiltelefon und flüchteten anschließend, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Eine Alarmfahndung nach den Tätern wurde zunächst ergebnislos abgebrochen.

Die Polizei fahndete in Tirol nach den Tätern

An der Fahndung waren das Einsatzkommando Cobra, ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Exekutivstreifen beteiligt. Die näheren Hintergründe der "Home Invasion" waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Die Tatortarbeit wurde am Nachmittag bereits abgeschlossen.

Eine ähnliche Tat hatte es im April in Götzens im Bezirk Innsbruck-Land gegeben. Dabei war eine 69-Jährige in ihrem Wohnhaus von zwei Unbekannten überfallen worden. Das Opfer wurde mit Klebeband an einen Sessel gefesselt, die Täter durchsuchten währenddessen die Räume und raubten Bargeld, Schmuck und Handys.