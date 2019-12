Tag der Menschen mit Behinderung: Auftakt im Parlament

Das neue Parlamentsgebäude wird barrierefrei, und ab Jänner werden die Mitarbeiter im Umgang mit Menschen mit Behinderungen geschult. Das betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Vorabend des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am Dienstag. Im Rahmen der globalen Kampagne #PurpleLightUp wird bis Mittwoch der Parlamentseingang am Josefsplatz lila beleuchtet.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Das neue Parlamentsgebäude wird barrierefrei