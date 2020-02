Tag der "seltenen Erkrankungen" am 29. Februar

400.000 Menschen leiden in Österreich an "seltenen Krankheiten" wie zum Beispiel die "Schmetterlingskinder" oder die Fischschuppen-Erkrankten. Die Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) berichtet anlässlich des Tages dieser Erkrankungen am 29. Februar von Fortschritten in der Transplantation von Hautstammzellen im Labor und am Patienten.

SN/APA/Symbolbild/HANS KLAUS TECHT In Österreich gibt es zwei Zentren für derartige Krankheiten