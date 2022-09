Tag zwei der Airpower mit US-Bomber B-52 und Van der Bellen

Die zweitägige Flugshow Airpower22 von Bundesheer, Red Bull und Land Steiermark ist mit dem eigens komponierten "Vibes in the Sky" und dem Start eines ungarischen Gripen-Jets sowie einem österreichischen Eurofighter in ihren zweiten Tag gegangen. Am Samstag schaute auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen - Oberbefehlshaber des Heeres - in Zeltweg vorbei. Einer der Höhepunkte wird am Nachmittag der Überflug zweier US-amerikanischer Bomber des Typs B-52 sein.

SN/APA/PETER KOLB/PETER KOLB Mehr Besucher als am Freitag erwartet, inklusive Bundespräsident