Tagesvater soll Kleinkinder missbraucht haben

34-Jähriger soll auch pornografische Fotos als Sporttrainer beim Klettern angefertigt haben.

Besonders perfide soll sich ein 34-jähriger Niederösterreicher an seine schutzbefohlenen Opfer herangemacht haben. Er diente sich Eltern als Tagesvater an und fungierte in einem Sportverein unter anderem als Kletterinstruktor. Am 24. Juni klickten für den Beschuldigten die Handschellen. Wegen Verdachtes des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und pornografischer Darstellung von Minderjährigen sitzt der Mann in Untersuchungshaft, bestätigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Die Übergriffe gegen die sexuelle Integrität sollen fünf Jahre lang immer wieder passiert sein.

