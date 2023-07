Tannenhof-Prozess zeigt Corona-Drama: Tränen und Angst vor Triage

Eine Diplompflegerin schilderte als Zeugin im Strafprozess um 18 Todesfälle unter Tränen die dramatische Lage, die in dem Pflegeheim in der Obersteiermark wegen der Coronapandemie herrschte. Im Tannenhof musste das Bundesheer einspringen, weil Personal durch Infektionen fehlte und viele Bewohnerinnen und Bewohner infiziert waren. Der Prozess in Leoben gegen fünf Angeklagte dürfte bis weit in den Herbst hinein dauern.

BILD: SN/APA/SCHERIAU Im damaligen Pflegeheim Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal musste Ende November 2020 das Bundesheer einspringen. BILD: SN/APA/KARIN ZEHETLEITNER Die fünf Angeklagten: die beiden Ex-Chefs, der frühere Heimleiter, die damalige Pflegedienstleiterin und einer ihrer Kollegen. BILD: SN/ELMAR GUBISCH Rechtsanwältin Karin Prutsch-Lang aus Graz vertritt die Ex-Pflegedienstleiterin: „Sie hat getan, was sie konnte“, sagt die Verteidigerin. BILD: SN/APA/SCHERIAU Soldaten in Schutzanzügen beim Tannenhof: Eine Isolierung infizierter Bewohner war im voll belegten Tannenhof aus Platzgründen nicht möglich.