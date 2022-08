Tanner erinnerte an Jahrhundertflut 2002 und dankte dem Heer

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Montag an die Jahrhundertflut vom Sommer 2002 erinnert. Sie dankte dem Bundesheer, das damals von 7. bis 20. August die Bevölkerung in den betroffenen Regionen unterstützte, als in weiten Teilen Österreichs Flüsse über die Ufer traten. 11.277 Soldaten waren am 15. August 2002, also vor genau 20 Jahren, im Einsatz. Zwei Drittel davon waren Grundwehrdiener, betonte die Ressortchefin in einer Aussendung.

SN/APA/Roland Schlager Mehr als 11.000 Soldaten vor 20 Jahren im Einsatz