Tanner taufte Rottweiler für das Heer

Im Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch im Burgenland hat am Montag die traditionelle Welpentaufe stattgefunden. Dabei wurden acht Rottweiler-Welpen in den Dienst gestellt. Zum zweiten Mal übernahm Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) symbolisch die Patenschaft eines Nachwuchs-"Soldaten".

SN/APA/Carina KARLOVITS/Carina KARL Tierisches Glück für das Heer