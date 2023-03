Tatort Trampolin - vier Volksschüler und ein Polizeieinsatz

Ein Sonntag Nachmittag, brrrrr, kalt ist es, wenn die Sonne weg ist. Wer hält sich da schon gern draußen auf? Vier Volksschüler zum Beispiel, die Trampolinspringen und damit einen Polizeieinsatz auslösen.

"Und, wie war euer Wochenende?", fragt man die nette Nachbarin, die ihr Kind auch gerade in den Kindergartenbus gesetzt hat und dem Nachwuchs nachwinkt. "Turbulent", sagt sie, "die Polizei war da."

Wie? Was? Warum? Erzähl!

Ein Polizeieinsatz wegen Lärmbelästigung, sagt sie, man habe bei ihr geläutet am späteren Nachmittag, "unsere waren es nicht, weil die waren am Sonntag Nachmittag nicht draußen". Gemeinheit, denken wir beide, Kinder sollen doch spielen dürfen, laut sein, toben, lachen, Spaß haben.

"Hab ich auch alles schon erlebt", erzählt wenig später eine andere Mutter, zermürbt von den ewigen Streitigkeiten mit den Nachbarn, weil die Kinder im Garten zu laut seien, in der (Sack-)Gasse nicht Radfahren dürfen, weil ja was passieren könnte (man könnte mit dem fetten SUV ja auch ein wenig langsamer fahren, da war doch mal was mit Vertrauensgrundsatz und Ausnahme und so...).

Und dann dämmert es ihr: Das müssen meine Kinder gewesen sein, die den Polizeieinsatz am Vortag ausgelöst haben! Sie waren zur Tatzeit mit zwei Freunden draußen, sind im Trampolin gehüpft, haben gelacht, gescherzt, wollten auch noch draußen bleiben, als es schon kalt wurde und die Erwachsenen rein gingen, "ihr kommt eh gleich nach, gell?". Und dann passiert das Unfassbare, wie die Rekonstruktion der Tat am nächsten Tag ergibt: Vier Volksschüler beginnen zu streiten, drei wollen eh auch gleich mal rein, einer noch draußen bleiben. Unerhört. Die drei setzen sich durch. Na wenigstens.

Minuten später muss die Polizei am Gartenzaun vorbei gefahren sein, aber der Tatort war da ja schon verwaist.

Will man das so stehen lassen oder lieber mal nachfragen? "Ich möchte ein Geständnis ablegen", sagt man ins Telefon, als man die zuständige Polizeistation anruft, und halblustig nachschickt: "Beim Einsatz gestern müssen die Täter meine Kinder gewesen sein." Der freundliche Beamte kann sich gut erinnern, erklärt, dass Kinder auch am Sonntag Nachmittag Kinder sein und spielen dürfen, auch laut. Da gebe es keine Veranlassung für einen Polizeieinsatz. Aber: Jene Person, die wegen der Lärmbelästigung angerufen habe, habe auch kryptisch angemerkt, dass die Polizei ja nicht wisse, womit diese Kinder draußen spielen. Gefahr in Verzug? Na, dann muss wohl nachgeschaut werden! Gefinkelt. . .

Es geschehe nicht sehr oft, sagt der Beamte, dass wegen Kinderlärm angerufen werde.

Man entschuldigt sich noch, dass man die Kinder noch allein draußen gelassen hat, wobei - sie gehen alleine zur Schule, kann man es ihnen dann nicht auch zutrauen, an einem Sonntag Nachmittag in einem von allen Seiten eingezäunten Garten ohne Aufsichtsperson, die einem ständig "Leiser sein!" ins Ohr zischt, allein zu spielen? Und waren wir nicht froh, dass die Kinder trotz der Temperatur lieber draußen spielen wollten als drinnen vor der Spielkonsole zu sitzen?

Waren sie tatsächlich unzumutbar laut? Und was ist das eigentlich dann - zumutbar?

"Ach früher, da war alles besser, wir sind noch ganz anders aufgewachsen als die Kinder heute", hört man oft von älteren Menschen. Ohne Handy und Tablet, vermutlich wilder, freier, vielleicht auch öfter der Gefahr ausgesetzt. Sind es die gleichen, die heute bei der Polizei anrufen, um sich über Kinderlärm zu beschweren?