Tatverdacht im Pflegeheim Tannenhof

In einem steirischen Pflegeheim starben Ende 2020 nach einem Coronaausbruch 18 Menschen. Beschwerden der Beschuldigten wies die Justiz ab, die Staatsanwaltschaft arbeitet an Anklagen.

Vor bald zwei Jahren kam es in einem obersteirischen Pflegeheim zu einem massenhaften Ausbruch von Coronainfektionen, der besonders gravierende Folgen hatte, weil es am Höhepunkt der zweiten Coronawelle noch keine Impfungen gegen Covid-19 in Österreich gab. Damals wurden 90 Prozent der 40 Bewohnerinnen und Bewohner des Tannenhofs in St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) positiv auf das Coronavirus getestet und auch beim Pflegepersonal fielen 75 Prozent schlagartig aus, weil sie sich infiziert hatten oder als enge Kontaktpersonen (K1) in Quarantäne ...