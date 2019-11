Tatverdächtiger nach Kopfschuss in Wien-Döbling in U-Haft

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Freitag über den 46-jährigen Mann, der am vergangenen Montag in Wien-Döbling einen 47-Jährigen auf einer Parkbank erschossen haben soll, die bei Mordverdacht bedingt obligatorische U-Haft verhängt. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage bekannt. Der Tatverdächtige machte vor der Haft- und Rechtsschutzrichterin keinerlei Angaben.

