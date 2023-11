Tausend Tanzende beim Start der Wiener Ballsaison am Graben

Die Wiener Ballsaison ist am Samstag traditionell um 11.11 Uhr wie an jedem 11. November auf dem Graben in der Wiener Innenstadt eröffnet worden. Die Wiener Tanzschulen luden zur größten Quadrille der Welt samt Wiener Walzer und laut Wirtschaftskammer folgten rund 1.000 Personen diesem Aufruf, um drei Kolonnen zu bilden. Auch Karin Lemberger, Präsidentin des Verbandes der Tanzlehrer Wien, genoss den Auftakt, sie freue sich auf eine tolle Saison.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Auftakt mit der traditionellen Quadrille der Wiener Tanzschulen