Damit nach Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 die Ausbreitung überschaubar bleibt, werden mit großem Aufwand die Kontakte nachverfolgt. Die Gesundheitsbehörden arbeiten dabei unter hohem Zeitdruck.

Das Virus ist noch nicht besiegt. Neue Fälle von Coronainfektionen tauchten in den vergangenen Tagen beispielsweise nach einer Party sowie nach einem landwirtschaftlichen Kurs in Niederösterreich auf, weiters in einer Grazer Volksschule oder in einem Klagenfurter Krankenhaus. Und natürlich gab ...