Tausende bei Corona-Demonstrationen

Mehrere tausend Personen haben am Samstagnachmittag in Graz, Bregenz und Innsbruck gegen die Impfpflicht demonstriert. Dabei seien in Graz mehrere Personen angezeigt worden und es sei zu kurzfristigen Festnahmen gekommen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Zudem seien zwei Polizisten verletzt worden. Eine weitere Versammlung beziehungsweise ein Marsch gegen Rechtsruck, mangelnde Solidarität und Pandemiemissmanagement sei indes ohne nennenswerte Vorkommnisse verlaufen.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Die Impfpflicht sorgt für Aufregung