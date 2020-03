Die Kontrollen an den Grenzübergängen zu Italien verlaufen bisher ohne größere Probleme. Hunderte Menschen haben unterschrieben, freiwillig daheim in Quarantäne zu bleiben.

Seit Donnerstag in der Früh fahren auch über den Autobahngrenzübergang am Brenner in Tirol kaum noch Autos aus Italien Richtung Österreich. Ähnlich entwickelte sich die Situation an der Südautobahn an der Grenze zwischen Tarvis und Arnoldstein in Kärnten. Die Polizei ...