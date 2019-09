Tausende Teilnehmer bei Klimademo "Earth-Strike" erwartet

Bei den "Earth-Strike"-Demonstrationen der Umweltbewegung "FridaysForFuture" werden am Freitag in Österreich Tausende Menschen auf die Straße gehen, um mehr Maßnahmen für den Klimaschutz einzufordern. Die größten Proteste werden in Wien erwartet, wo es besonders am Nachmittag auch zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte. Auch in allen Landeshauptstädten - bis auf St. Pölten - wird demonstriert.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER In ganz Österreich wird demonstriert