Technischer Defekt verursachte tödlichen Brand im Burgenland

Der Brand in einer Wohnung in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), der in der Nacht auf Dienstag zwei Todesopfer gefordert hat, ist vermutlich durch ein technisches Gebrechen im Bereich eines Terrariums ausgelöst worden. Bei dem Brand starben der 33-jährige Mieter und ein 49-jähriger Bekannter aus Niederösterreich, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

SN/APA (STADTFEUERWEHR NEUFELD)/UNB Feuerwehren aus Neufeld an der Leitha und Hornstein waren im Einsatz