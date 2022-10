Teilweise längere Intervalle bei Öffis in Wien

Die Intervalle der Öffis in Wien werden ab 3. November außerhalb der Morgenspitzen teilweise verlängert. Wie die Wiener Linien am Montag in einer Aussendung bekanntgaben, wird auf elf der 28 Straßenbahnlinien und neun der 131 Buslinien ab 3. November ein angepasster Fahrplan gelten. Für die U-Bahnen sind derzeit keine Änderungen geplant.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Grund für die Maßnahme ist der angespannte Arbeitsmarkt