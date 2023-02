Telefonbetrüger erbeuteten 700.000 Euro

Die Polizei konnte im Großraum Linz zwei Abholer und einen Mitorganisator einer Betrügerbande schnappen, aber das Geld ist trotzdem weg. Der Exekutive gelang es, nach mehreren betrügerischen Anrufen in Ober- und Niederösterreich drei Verdächtige auszuforschen. Die jungen Männer mit Migrationshintergrund legten Teilgeständnisse ab, die Hintermänner werden in Polen und der Türkei vermutet.

Im oberösterreichischen Zentralraum und im angrenzenden Mostviertel in Niederösterreich verzeichnet die Polizei derzeit eine größere Welle von Betrugsanrufen. Die Täter geben sich als Polizisten aus und warnen vor Einbrüchen in der jeweiligen Gegend, daher sollten Geld und Wertsachen zur Sicherheit der Exekutive übergeben werden - was bei der echten Polizei nie ein Thema ist. In wenigen Tagen wurde dabei ein Vermögen von 700.000 Euro erbeutet.

Geld und Schmuck sind zwar weg, doch gelang es der Exekutive, durch intensive ...