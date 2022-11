Telefonbetrug in Österreich: Indisches Callcenter zerschlagen

Weltweit wurden Menschen Opfer von "falschen Polizisten". Drei Drahtzieher wurden jetzt bei einer Razzia in Neu-Delhi verhaftet. Allein in Österreich beträgt der Schaden 2,7 Millionen Euro.

Sehen Sie hier ein Video, wie die Betrugsmasche abläuft

Das Bundeskriminalamt (BK) feiert einen großen Erfolg gegen Internetbetrüger. Denn im Zusammenwirken der österreichischen Behörde mit Interpol und der indischen Polizeibehörde CBI gelang ein großer Schlag gegen den weltweiten Telefonbetrug. Bereits Ende September wurden bei einer Razzia in einem Callcenter in Neu-Delhi drei Drahtzieher einer kriminellen Organisation festgenommen, die sich auf die Betrugsmasche "falscher Polizist" spezialisiert hatten, wie am Donnerstag BK- Direktor Andreas Holzer mitteilte. Einige weitere Köpfe der indischen Bande sind auf der Flucht, gegen sie wurden Haftbefehle erstellt.

Millionenschaden allein in Österreich

Allein in Österreich beträgt der Schaden rund 2,7 Millionen Euro, insgesamt 380 Menschen seien der perfekt organisierten Gruppierung auf den Leim gegangen. In mindestens 700 Fällen war es beim Versuch geblieben. Unter anderem deshalb, weil die Opfer Verdacht schöpften, nachdem die Inder in perfektem Englisch versucht hatten, ihnen Geld und Wertgegenstände aus der Tasche zu locken.

Beispielsweise habe ein Opfer in Österreich am 16. August einen derartigen Anruf über Internet von einem vermeintlichen "Interpol-Agenten" bekommen, der angab, die Identität des Opfers sei gestohlen worden und nun solle Geld transferiert werden. Das Opfer meldete den Vorfall auf einer Polizeiinspektion. So sei der Kriminalfall ins Rollen gekommen. Im Zuge der Ermittlungen habe ein Informant dem BK höchst inkriminierendes Video- und Audiomaterial aus diesem Callcenter zur Verfügung gestellt, die Spur der Telefonbetrüger habe so bis nach Neu-Delhi zurückverfolgt werden können.

Weitere Opfer in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden

BK-Sprecher Paul Eidenberger zufolge sind weitere Opfer in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden bekannt. Allerdings habe die Bande weltweit potenzielle Opfer angerufen.

"Sie haben nichts dem Zufall überlassen. Die Mitarbeiter tätigen ihre Anrufe nach genau vorgegebenen Skripten, in denen spezifische Daten jedes Landes aufgelistet sind", erzählt Eidenberger. Beispielsweise, welche Banken es in Österreich gibt. Bei der Razzia seien nicht nur Krypto-Wallets (digitale Geldbörsen) mit knapp 26 Bitcoins eingefroren worden, ein Wallet mit weiteren elf Bitcoins sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein Bitcoin entspricht derzeit knapp 16.000 Euro. Außerdem seien diverse Girokonten gesperrt worden, wo betrügerisch erworbenes Geld eingelagert worden ist. Dabei seien 57 Datenträger sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden.

Seit dem Zugriff sind die Anzeigen auf null zurückgegangen

Seit dem Zugriff sei die Zahl der in Österreich registrierten Anzeigen mit dem Modus "Interpol-Agent" oder "Europol-Agent" vom Höchststand von über 100 Anzeigen pro Woche in der Kalenderwoche 30 auf null zurückgegangen ab Kalenderwoche 39. "Aus kriminalanalytischer Sicht kann daher davon ausgegangen werden, dass dieses Callcenter allein sämtliche Straftaten nach dem Submodus ,englischsprachiger Agent' in Österreich beging", hieß es.

BK-Chef Holzer sieht in der internationalen Zusammenarbeit "die Zukunft der Polizeiarbeit". Und Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock sagt: "Cybergestützter Internetbetrug hat seit der Covidpandemie weltweit drastisch zugenommen. Diese Straftaten haben häufig dramatische Auswirkungen auf das Leben der Opfer: Professionell organisierte Kriminelle erbeuten hart verdiente Ersparnisse und nehmen nicht selten die schwächsten Teile der Gesellschaft ins Visier."