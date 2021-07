Telefonische Krankschreibung ist ausgelaufen

Die in der Corona-Pandemie geschaffene Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung ist mit Ende Juni ausgelaufen. Heftige Kritik übte daran am Freitag die Ärztekammer. Für Vizepräsident Johannes Steinhart ist es "das falsche Signal und zudem völlig unnötig". Die Pandemie sei noch längst nicht vorbei. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte würden weiterhin aufwändige Maßnahmen betreiben, um die Ordinationen zu sicheren Orten zu machen, sagte Steinhart in einer Aussendung.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Keine Krankschreibung per Telefon mehr