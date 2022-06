Temperaturen in Österreich knapp an den Juni-Rekorden

In Österreich haben sich die Temperaturen am Sonntag "bis auf ein paar Grad" an die jeweiligen Bundesländerekorde für Juni genähert: Verbreitet wurden bereits zu Mittag um die 30 Grad gemessen, berichtete die ZAMG. Am späteren Nachmittag seien Höchstwerte bis zu 36 Grad möglich. Selbst in 2.000 Meter Höhe hatte es um 20 Grad.

SN/APA/THEMENBILD/REINHARD HÖRMANDI Abkühlung im Wasser angesagt