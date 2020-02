Tempo 140 Teststrecken sind ab Sonntag Geschichte

Die beiden Tempo 140-Teststrecken auf der Westautobahn sind ab Sonntag, 5.00 Uhr, Geschichte. Das Projekt wird beendet, es gilt wieder ein Limit von 130 km/h. "Tempo 140 war ein Schritt in die falsche Richtung, weil jede zusätzliche Tonne CO2 eine Tonne zu viel ist", so die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag. "Höhere Geschwindigkeit führt zu höherer Umweltbelastung."

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Tempo-140-Schilder werden wieder abmontiert