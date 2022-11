Mehr als 8000 Kinder werden in Österreich jährlich zu Straftätern

Je jünger die Straftäter, umso schlechter ist die Prognose, sagt die Jugendpsychiaterin Belinda Plattner. Diskussion über Konsequenzen für Täter, die noch nicht strafmündig sind.

Mehr als 8000 Kinder, die noch keine 14 Jahre alt sind, begehen in Österreich pro Jahr eine Straftat. Eine Zahl, die in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Im Jahr 2012 waren es erst 6227 Personen in dieser Altersgruppe, die mit dem Gesetz in Konflikt gerieten. Nachdem in Oberösterreich in den vergangenen Tagen zwei 13-Jährigen zwei Raubüberfälle auf Taxifahrer nachgewiesen werden konnten, wird auch wieder darüber diskutiert, welche Konsequenzen es für solche Jugendlichen geben soll. Der oberösterreichische Polizeidirektor Andreas Pilsl sagt, ...