The Raumkapsel has landed

Landung der Raumkapsel. Nach der triumphalen Mondlandung im Jahr 1969 stattete eine Apollo- Raumkapsel auch Österreich einen Besuch ab.

"Kontaktlicht. Triebwerk aus." Das waren die ersten Worte, die über Funk an die Erde gingen, kurz nachdem das amerikanische Landemodul "Eagle" am 20. Juli 1969 auf der Mondoberfläche gelandet war. Am Mikrofon war Buzz Aldrin. Kurz darauf fiel der berühmte Satz: "The Eagle has landed!" Zu diesem Zeitpunkt fieberten weltweit Millionen von Menschen vor den Fernsehgeräten mit. Das scheinbar Unmögliche war möglich geworden. Die ersten Menschen waren auf dem Mond gelandet. Als Neil Armstrong, der Kommandant der Landefähre, die ...