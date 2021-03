Thomas Brezina präsentiert "Die Bibel in Reimen"

"Sieh die Welt als großen Garten, wo Gottes Wunder auf dich warten." Der österreichische Bestsellerautor Thomas Brezina hat sich einer besonderen Aufgabe gewidmet.

Mehr als 550 Bücher hat Thomas Brezina bisher verfasst, aber noch nie habe er so intensiv an einem Text gearbeitet wie an seinem neuen Buch, sagt er. "Die Bibel in Reimen" erscheint am Freitag, dem 26. März (Joppy Verlag, 24,80 Euro). Es ist zudem mit 368 Seiten auch jenes Buch, das alle anderen des Autors an physischem Gewicht übertrifft.



In der "Bibel in Reimen" erzählt Brezina Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament und hat dabei vor allem die spirituelle Botschaft von Hoffnung, Licht und Zuversicht herausgearbeitet, wie der Verlag Edition a mitteilte, zu dem der Joppy Verlag gehört. "Es war für mich selbst eine Entdeckungsreise", sagt Brezina. "Ich war tief berührt, wie viel in der Bibel steht, das wir alle gerade jetzt brauchen können." Prominente Unterstützung erhielt er bei seiner Arbeit vom Wiener Dompfarrer Toni Faber, der ihn gemeinsam mit Expertinnen und Experten des Wiener Schulamts beriet und dafür sorgte, dass "Die Bibel in Reimen" aus theologischer Sicht auf dem neuesten Stand ist. Die durchgehend vierfarbigen Illustrationen stammen von dem argentinischen Illustrator Pablo Tambuscio.

"Es ist faszinierend, wie Thomas Brezina diesen uralten Texten, die ich schon Tausende Male gelesen und vorgetragen habe, mit seiner Sprache und mit Reimen einen ganz besonderen Glanz verleiht, der jeden tief im Herzen berührt", sagt der prominente Geistliche. Am Donnerstag wurde das Buch zum ersten Mal präsentiert: Faber lud dazu in den Wiener Stephansdom ein.

Der Autor Thomas Brezina

Thomas Brezina wurde 1963 in Wien geboren. Er veröffentlicht seit dem Jahr 1990 Kinder- und Jugendbücher, die bisher in mehr als 35 Sprachen übersetzt wurden. Mehr als 45 Millionen verkaufte Bücher machen ihn zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautoren. Der passionierte Vielschreiber schuf zudem mehr als 350 Hörspiele und war an der Entstehung von 40 Fernsehformaten als Autor, Produzent oder Moderator beteiligt. Zudem feierte er mit zahlreichen Theaterstücken und Musicals Erfolge. Seit 2017 schreibt er auch Romane und Ratgeber für Erwachsene, von denen die meisten ebenfalls die Bestsellerlisten stürmten - unter anderem "Tu es einfach und glaub daran". Sein Werk umfasst inzwischen mehr als 550 Bücher und bescherte Brezina zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich oder den begehrten TV-Preis Romy für die Wissenssendung "Forscherexpress".