Tiefgraben: Traktor stürzte in steilem Gelände ab

Ein Landwirt wurde bei dem Unfall verletzt.

Am Montagvormittag lenkte ein 64-jähriger Landwirt seinen Traktor mitsamt Miststreuer auf eine abschüssige Wiese. Der Traktor rutschte in dem steilen Gelände ab, schlitterte einige Meter bergab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam im angrenzenden Waldhang auf dem Dach zum Liegen. Der 64-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde im Traktor eingeklemmt. Zeugen leisteten Erste Hilfe-Maßnahmen und verständigten die Rettungskräfte. Wie aus dem Bericht der Polizei Oberösterreich hervorgeht, konnte der Verletzte nach etwa einer Stunde von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Traktor befreit werden. Er wurde mit dem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.