Tiere in Schönbrunner Zoo bekommen weiterhin Namen

Die Tiere im Tiergarten Schönbrunn werden weiterhin Namen erhalten - dies hat der Zoo am Donnerstag in einer Aussendung unterstrichen. Allerdings soll die Namensgebung nicht mehr als Marketing-Instrument in den Vordergrund gestellt und aktiv nach außen kommuniziert werden. Auf Anfrage werden die Namen aber weiterhin bekannt gegeben, wie eine Sprecherin zur APA sagte.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Lediglich kein Marketing-Instrument mehr