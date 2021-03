Tiergarten Schönbrunn 2020 mit nur 1,2 Mio. Besuchern

Wenig überraschend coronabedingt trüb fällt die Bilanz des Wiener Tiergartens Schönbrunn für das Jahr 2020 aus. "Insgesamt waren wir mehr als ein Drittel des Jahres geschlossen. Somit konnten wir nur 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher begrüßen. In den Monaten, in denen wir offen hatten, fehlten die Touristen und Schulklassen als wichtige Besuchergruppen", berichtete Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER 1.500 Besucher dürfen aktuell gleichzeitig im Schönbrunner Zoo sein