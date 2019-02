Tiergarten Schönbrunn baut Voliere für Schwalbensittiche

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn hat sein nächstes Bauprojekt in Angriff genommen. Bis zum Sommer soll eine große Voliere für Schwalbensittiche entstehen, eine Papageienart, die in ihrer Heimat Australien vom Aussterben bedroht ist, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Die ersten Schwalbensittich-Pärchen gewöhnen sich bereits hinter den Kulissen aneinander, bis ihr Zuhause fertig ist.

SN/APA/DANIEL ZUPANC Die Pavarottis unter den Vögeln