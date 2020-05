Tiergarten Schönbrunn eröffnet am Freitag mit Rentier-Babys

Am Freitag, dem 15. Mai, ist es soweit: Der Tiergarten Schönbrunn öffnet nach 65 Tagen coronabedingter Pause wieder seine Tore. Für die Besucher gibt es eine herzige Überraschung. Zwei männliche Rentier-Babys wurden am 1. und 2. Mai geboren und bewegen sich bereits aufgeweckt durch die Anlage, berichtete der Tiergarten in einer Aussendung am Mittwoch.

SN/APA (TIERGARTEN SCHÖNBRUNN)/DANI Der erste Rentier-Nachwuchs seit fünf Jahren