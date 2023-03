Tiergarten Schönbrunn: Nachwuchs bei "Krawall-Fröschen"

Sie gehören zu den lautesten Fröschen der Welt: Wenn der Baumhöhlen-Krötenlaubfrosch seine Rufe - stets drei in Folge - ausstößt, ist der Lärmpegel mit dem einer Auto-Hupe vergleichbar. 2021 kamen neue Tiere aus dem Zoo Zürich in den Tiergarten Schönbrunn. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, klappte es nun nach einigen Jahren Pause erneut mit Nachwuchs bei den sogenannten "Krawall-Fröschen".

