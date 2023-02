Tiergarten Schönbrunn schläferte Orang-Utan-Männchen ein

Orang-Utan-Männchen "Vladimir" ist am Dienstag im Alter von fast 50 Jahren im Tiergarten Schönbrunn eingeschläfert worden. Vladimir war das älteste Männchen im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP). In den vergangenen Wochen habe sich sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert, weshalb diese Entscheidung aus Tierschutzgründen unausweichlich gewesen sei, berichtete der Tiergarten in einer Aussendung am Mittwoch. "Vladimir" lebte mehr als 30 Jahre im Tiergarten.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL "Vladimir" lebte seit dem Jahr 1991 im Wiener Zoo