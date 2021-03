Tiergarten Schönbrunn trauert um Robben-Männchen Comandante

Er ist einer der Stars im Wiener Tiergarten Schönbrunn gewesen und hat bestimmt viele Herzen von Kindern und Erwachsenen höher schlagen lassen, wenn er seinen berühmten Bauchfleck ins Wasser machte: Das Robben-Männchen Comandante. Am gestrigen Dienstag musste Comandante im hohen Alter von 19 Jahren eingeschläfert werden, wurde am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Robbenbulle Comandante war ein Star im Tiergarten Schönbrunn