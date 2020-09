Tierischer Zubau im Haus des Meeres eröffnet

Der Zubau für das Haus des Meeres in Wien ist fertig. Nach mehrfachen, nicht nur corona-bedingten Verzögerungen und damit verbundenen Kostensteigerungen ist die Glas-Stahl-Konstruktion am Dienstag offiziell eröffnet worden. Auch wenn die zusätzlichen Trakte erst in einigen Monaten oder Jahren besiedelt werden, warten die ersten tierischen Bewohner in ihrem neuen Zuhause bereits auf Besucher, freute sich Direktor Michael Mitic. Der Zoo kämpft indes mit einem Besucherrückgang.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Kattas mit Direktor im Madagaskar-Zubau