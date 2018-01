Tierquälerei: Hündin fraß im Burgenland präparierten Köder

Zu einem Fall von Tierquälerei ist es in Schützen am Gebirge im Bezirk Eisenstadt Umgebung gekommen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurden auf einer Wiese mit Schrauben versetzte Speckstücke ausgelegt. Eine fünfjährige Labrador-Hündin musste zum Tierarzt gebracht werden, nachdem sie vergangenen Mittwoch einen der Köder gefressen hatte.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Die Polizei berichtete von Schrauben in Speckstücken