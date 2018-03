Tierschützer "befreiten" Welpen: Vier Anzeigen in Oberösterreich

Die Polizei hat in Oberösterreich drei Tierschützer ausgeforscht, die in der Nacht auf 27. Februar in Bad Ischl im Bezirk Gmunden einen Labrador-Welpen aus einem Zwinger gestohlen haben sollen. Der gut fünf Monate alte Hund namens "Prinz" wurde dann an eine Frau (45) aus Eferding weitergegeben. Die vier Beteiligten sind zum Teil geständig. Sie gaben laut Polizei Tierschutz als Motiv an.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Die Verdächtigen wurden angezeigt