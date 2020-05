Tierschutzkritik an Gütesiegel für heimische Schweinehaltung

"Vier Pfoten" und Arbeiterkammer OÖ haben Gütesiegel für heimisches Schweinefleisch in Hinblick auf das Tierwohl unter die Lupe genommen. Fazit: Das am meisten verwendete AMA-Gütesiegel orientiere sich im wesentlichen nur an gesetzlichen Mindeststandards, die von der NGO als viel zu niedrig angesehen werden. "Tierwohl-kontrolliert" und "Tierschutz-kontrolliert" schnitten besser ab.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Carmen Jasp Tierschutz-Latte liegt bei Schweinezucht niedrig