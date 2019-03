Tiertransporter prallte im Waldviertel gegen Wohnhaus

In Reitzenschlag in der Waldviertler Gemeinde Litschau (Bezirk Gmünd) ist am Montagvormittag ein mit mehreren Rindern beladener Tiertransporter in ein Wohnhaus an der B5 gekracht. Laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger wurde der Lenker im Führerhaus des Lkw-Zuges eingeklemmt. Der Mann musste befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen.

SN/APA (FEUERWEHR)/UNBEKANNT Bewohner wurden nicht verletzt