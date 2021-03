Tierwohl in der Mast macht Schnitzel nur sieben Cent teurer

Würden alle Forderungen des Tierschutzvolksbegehrens in der Schweinemast umgesetzt, würde das zu Mehrkosten von rund 50 Cent pro Kilo Schlachtgewicht führen würde. 35 Cent wären es, wenn bestehende Tierwohlförderungen einberechnet wären. Bei einem Schnitzel mit 200 Gramm, blieben sieben Cent für den Konsumenten übrig, so die Bürgerinitiative oekoreich am Mittwoch.

SN/APA (Archiv)/GÜNTER R. ARTINGER Tierwohl in der Mast ist finanzierbar