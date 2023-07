Tipps für eine sichere Bergwanderung: Das rät der Alpenverein

Auch wenn der Schnee in den Tälern bereits geschmolzen ist, können selbst nach einem schneearmen Winter Altschneefelder in hohen Lagen bis in den Sommer hinein bestehen. Daher ist es wichtig, sich im Vorfeld über die aktuellen Verhältnisse zu informieren und beim Überqueren von Altschneefeldern vorsichtig zu sein.

Werden diese Punkte berücksichtigt, sollte einer abenteuerlichen und vor allem sicheren Bergwanderung nichts im Wege stehen.