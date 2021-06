Tirol bietet Anfang Juli Corona-Impfung ohne Anmeldung an

Ohne Voranmeldung oder Vormerkung sollen in Tirol noch vor dem Hochsommer möglichst viele eine erste Covid-Teilschutzimpfung erhalten. Geplant ist das für 4. Juli, den ersten Sonntag im kommenden Monat. An diesem Tag werden alle Impfzentren des Landes ihre Türen für jene öffnen, die bis dahin noch keinen Impftermin erhalten haben. Das hat das Land Tirol Samstagvormittag in einer Aussendung angekündigt.

In Tirol am 4. Juli Corona-Impfung ohne Anmeldung möglich