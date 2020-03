Die Virusepidemie zwingt das Tourismusland zum sofortigen Abbruch der Skisaison.

Das Bundesland Tirol ist bei den Covid-19-Erkrankungen in Österreich in einer Sonderrolle. Die Zahl der Coronafälle steigt dort besonders schnell und inzwischen gibt es in Tirol bereits mehr Infektionen als in der Großstadt Wien (66 Fälle). Entsprechend hart sind die ...