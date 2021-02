Tirol verlagert den Lkw-Stau nach Italien

Wegen der schärferen deutschen Einreiseregeln werden die Fernfahrer in Italien kontrolliert. Mit teils absurden Folgen.

Die befürchteten Lkw-Schlangen in Kufstein sind am Montag trotz der strengeren Einreisebestimmungen für Fernfahrer ausgeblieben. Hauptgrund: Die Lkw blieben in Italien hängen. Tirol hat am Brenner bereits in der Nacht zu kontrollieren begonnen, ob die Lenker das für die Einreise nach Deutschland nötige negative Coronatestergebnis dabeihaben. Bis Montagmittag habe die Tiroler Polizei 160 Lkw zurückgewiesen, hieß es.

Weil viele Lenker von den neuen deutschen Coronamaßnahmen unterwegs erwischt wurden, haben die italienischen Behörden in Sterzing Schnelltestmöglichkeiten eingerichtet. Dort stellten ...