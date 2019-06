Tirol weitet die Fahrverbote aus

Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr von den Autobahnen und Hauptrouten kommen nun auch in den Bezirken Kufstein und Reutte, kündigte Landeshauptmann Günther Platter am Freitagnachmittag an. Parallel bereitet die schwarz-grüne Landesregierung eine Verschärfung der sektoralen Fahrverbote für bestimmte Lkw-Transporte ab 2020 vor.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL Aufwändig, aber wirksam: Die Polizei kontrolliert an den sommerlichen Reisewochenenden die Durchfahrtsverbote in Tiroler Orten.