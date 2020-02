Veterinärdirektion ordnete die Tötung von Rotwild an, Bürgermeister und Jäger sind empört.

Diskussionen gab es schon länger, aber der Abschuss von 33 Stück Rotwild in einem Wildgatter am Sonntag in Kaisers (Bezirk Reutte) zur Tbc-Bekämpfung hat nun vielfach Empörung ausgelöst. Obwohl die Tötung der Tiere von der Veterinärdirektion angeordnet worden war, reagierte ...