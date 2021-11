Tiroler Ehepaar tot aufgefunden

In einem Haus am Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) sind Montagfrüh zwei Leichen gefunden worden. Die Polizei ging von einem Gewaltdelikt aus. Es dürfte sich dabei um ein älteres Ehepaar handeln, das in dem Haus wohnte. Die Exekutive sprach auf Basis des derzeitigen Ermittlungsstands von einem Tötungsdelikt und einem Suizid. Die genauen Tatumstände seien noch Gegenstand von Ermittlungen.