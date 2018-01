Tiroler nach mutmaßlichem Erwürgungsversuch auf freiem Fuß

Nachdem ein 70-jähriger Mann in Thaur in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) am Dienstag versucht haben soll, seine 71-jährige Ehefrau mit einem Strick zu erdrosseln, ist der Verdächtige am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Trotzdem werde er bei der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes angezeigt, sagte Ermittlungsleiter Christoph Kirchmair im Gespräch mit der APA.

SN/APA (Webpic/Miess)/hex Betretungsverbot reichte dem Richter