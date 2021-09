Tiroler Pink-Panther-Prozess: Angeklagte geständig

Am Innsbrucker Landesgericht haben sich am Dienstag zwei Serben im Alter von 37 und 35 Jahren als Mitglieder der Pink-Panther-Bande u.a. wegen des Verbrechens des schweren Raubes verantworten müssen. Beide legten ein Geständnis ab. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, an insgesamt elf Juwelierüberfällen in Innsbruck, Kitzbühel, Wien, Linz und Amstetten zwischen 2011 und 2017 entweder selbst beteiligt gewesen zu sein oder durch Organisation und Planung beigetragen zu haben.

SN/APA/ROBERT PARIGGER/ROBERT PARIG Serben am Dienstag in Innsbruck nach Juwelierüberfällen vor Gericht