Tiroler Quarantänegebiete ab Donnerstag wieder frei

Die Quarantäne über das Tiroler Paznauntal und die Gemeinden St. Anton am Arlberg und Sölden wird mit Donnerstag der Vergangenheit angehören. Ab dann gelte auch für diese Gebiete das "Bundesregime", teilte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Dienstag bei einer Videopressekonferenz mit. Die Grundlage für die Entscheidung sei die Zahl der Neuinfektionen in den Gemeinden gewesen.

SN/APA (TIROLER LANDTAG/Archiv)/BER Landeshauptmann Platter kündigte Aufhebung der Quarantäne an